بعد مرور أسبوع على تغيير تسريحة شعره.. جاستين بيبر يظهر بإطلالة جديدة!

ظهر النجم "جاستين بيبر" في الأسبوع الماضي بإطلالة مختلفة حيث اعتمد على الجدائل الصغيرة كتسريحة لشعره، بالإضافة إلى الكعكة الفوضوية.

ولكن إطلالة "بيبر" الأخيرة عرّضته لانتقادات شديدة حيث شبهه المعجبون بالأميرة ليا، كما وجهّوا له اتهامات بالاستيلاء الثقافي.

ويبدو واضحًا أن الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها نجم البوب الأمريكي دفعه الى تغييرها واعتماد "لوك" جديد.

وظهر "بيبر" في صور التقطها لنفسها أثناء تجوله زوجته "هايلي بالدوين" بحلاقة شعره بالكامل حيث بدا في حالة مزاجية للإجابة عن أسئلة حول مظهره الجديد.

وانتقل "بيبر" إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة مظهره فنشر صورة له داخل مطعم وعلّق "يوم أحد سعيد"، مما دفع المعجبين للتعليق: "يبدو جيدًا جدًا".

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