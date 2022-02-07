بعد معاناتها من أطباع عائلتها الشرقية.. بيلا حديد تبكي مجدداً

تحاول عارضة الازياء ذات الأصول الفلسطينية "بيلا حديد" التواصل مع متابعينها في مختلف حالاتها التي تشعر بها في سعادتها وحزنها، حتى في بكائها.

بيلا حديد تبكي مجدداً

نشرت عارضة الازياء "بيلا حديد" صورة شخصية لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" أثارت جدلاً كبيراً بين المتابعين.

ونشرت بيلا صورة عين واحدة فقط وهي تذرف الدموع وتبكي، ولم تكشف أبداً عن سبب بكائها أو حتى عبّرت عن رايها بشيء ما، بالرغم من ان الصورة نُشرت بعد تصريحاتها الأخيرة حول عائلتها التي تعتبر المراة أقل دائماً من الرجل بكل شيء وهي أطباع شرقية، ولكن بكائها ليسس له علاقة بالموضوع.

بيلا حديد تبكي لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي

نشرت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني صورة لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" قبل شهر واحد ومنشور بجانبه تعبّر فيه عن حالتها النفسية السيئة التي كانت تمرّ بها.

وبعد نشرها المنشور وتفاعل الناس معها وجدت بيلا ان مشاركة الحزن يجعلها تشعر براحة كبيرة، فقالت بيلا: "إن المنشور جعلني أقل وحدة، فقد تواصل العديد من الأشخاص معي لإخباري بأنهم كانوا في نفس حالتي تماماً".

بيلا حديد لم تعد مجبرة على نشر الصور الجميلة فقط

كشفت بيلا حديد أنها لم تعد مجبرة ابداً على نشر الصور والمنشورات الجميلة والسعيدة فقط بعد ان قامت بنشر منشورها الحزين وهي تجاوزت هذه المرحلة كلياً، فقالت: "آراء الناس لم تعد مهمة فموقع التواصل "الانستغرام" ليس واقعاً والمهم هو الحقيقة".

وأوضحت أيضاً بأن تعاملها الرسمي مع جلسات التصوير ورحلات السفر، تسبب لها معاناة نفسية مؤلمة، بسبب خروجها من المنزل كل صباح أمام عدسات الكاميرات ولكنها تخطّت كل هذا الشيء.