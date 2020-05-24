بعد معاناتها من مشاكل عقلية.. أماندا بينز تعود إلى الأضواء بمسار مختلف عن التمثيل

مرّت النجمة "أماندا بينز" بالكثير من الصعوبات على مر السنين بدءاً من خلافها مع معجبيها والاتهامات ضد والديها وبيانتها المثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من كل هذه الصعوبات كانت أماندا منفتحة حول مشاكل الصحة العقلية الخاصة بها حيث طلبت المساعدة في عدة المناسبات ولكن كان لا يبدو أن أي منها يعمل.

فخلال وقت سابق كشفت النجمة البالغة من العمر 34 عاماً أنها تخطط للزواج وامتنعت عن ذكر اسم شريك حياتها وسعد المعجبين بهذا الخبر وأنها ستمضي قدماً وأنا كانت تستحق الأفضل.

ولسوء الحظ تبيّن أن أماندا كانت تكذب بشأن خبر زواجها وبعد ذلك قررت الابتعاد عن الأضواء والتركيز على صحتها وتسوية مشاكلها العقلية وأنها ستكون بخير.

ويبدو واضحاً أن أماندا قد تعافيت من مشاكلها حيث نشرت على صفحتها عبر "انستغرام" صورةً لها وأرفقتها بتعليق شرحت فيه كيف كانت تقضي حياتها في الشهريين الماضيين وكيف أخذت دروس عبر الانترنت لمساعدتها في التغلّب على مشاكلها العقلية.

وقالت أماندا: "أتطلّع إلى بدء مشروع متجري الجديد عبر الانترنت في المستقبل وهذا من أهدافي، لم أعد أريد أن أكون في مجال التمثيل لذلك قررت الاستقالة، وقررت مساراً مهنياً مختلفاً والجميع سعداء بهذا".

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