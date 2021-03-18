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بعد نجاح أربعة مواسم.. إلغاء برنامج World of Dance الخاص بجينيفر لوبيز!

منشور 18 آذار / مارس 2021 - 11:38
جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز

سيتعين على محبي برنامج World of Dance على قناة NBC العثور على مكان آخر لمشاهدة حركات الرقص في هذا الصيف، حيث تم إلغاء العرض.

حيث قررت الشبكة عدم المضي قدمًا في الموسم الخامس، وذلك بعد أربع مواسم ناجحة، ولم يرد أي من حكام العرض "جينيفر لوبيز" و"ديريك هوغ يو" علنًا على خبر الإلغاء.

وكان العرض بكامل قوته خلال الصيف لشاشة NBC وينافس برامج ناجحة إلى جانب America's Got Talent و American Ninja Warrior.

Strong performer: The show had typically been a strong summer performer for NBC, along with other hit reality programs like America's Got Talent and American Ninja Warrior

ويأتى إلغاء عرض البرنامج، بالتزامن مع تقارير انفصال المغنية العالمة "جينفر لوبيز" عن خطيبها "أليكس رودريغيز" الأسبوع الماضي.

وأشيع أن سبب الانفصال المفاجئ هى الفضيحة المحيطة بلاعب البيسيول السابق و"ماديسون ليكروي" نجمة برنامج " Southern Charm".

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