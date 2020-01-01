بعد هروبها من مركز العلاج.. أماندا بينز بوشم "غير فني" وبمكان غريب!

قضت النجمة "أماندا بينز" في وقت سابق من هذه السنة في مركز لعلاج الإدمان إلا أنها وخلال الشهر الماضي أفادت إشاعات بهروبها من مرافق العيش الخاصة بالمركز.

ويبدو واضحاً بأن النجمة لم تتعافى بشكل كامل حيث نشرت يوم الإثنين االماضي صورةً ظهرت فيها وقد وضعت وشماً جديداً على شكل قلب إلا أن الملفت كان مكان الوشم وهو أسفل عينها.

وبالرغم من أن التاتو كان حديثاً حيث بدا خدها أحمر ومتوّرم إلا أنه كان مصنوعاً من حبر أسود عادي ولكن يبدو أنه تم تطبيقه بطريقة غير متوازنة ومنحنية.

وعرضت اماندا الوشم وهي مسرّحة شعرها بطريقة ذيل الحصان المنخفضة على الجانب، كما ظهرت بدون مكياج واكسسوار الأنف، وارتدت جاكيت بياقة من الفرو.

وتأتي هذه الصورة بعد أن أُشيع أنها تبحث عن ممتلكاتها الخاصة بعد أن خرجت من مركز علاج الإدمان حيث صرّح أحد القضاة بأنه من المقبول أن تعيش بمفردها بعد أن خرجت من المركز حيث أكّد بأنها على علاقة قوية مع والديها.

وبحسب أحد المصادر المقرّبة فإنه أكّد على أهمية عدم عودة النجم المضطرب هو عدم تعاطي المخدرات مرةً أخرى.

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