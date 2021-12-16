ديفيد بيكهام يحتفل بزواج والده.. وينشر صورة من الزفاف

نشر لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام مجموعة صور ولقطات من حفل زفاف والده الثاني في مدينة لندن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

زواج والد ديفيد بيكهام الثاني

تزوّج والد لاعب كرة القدم "ديفيد بيكهام" والبالغ من العمر 72 عاماً من المحامية هيلاري ميريديث في لندن.

وعبّر ديفيد عن سعادته بهذا الاحتفال والذي شارك والده فيه حيث نشر صورة عبر حسابه الخاص على "انستغرام" ظهر فيها وهو برفقة والده بينما كانا يستعدّا لحفل الزفاف.

وعلّق بيكهام على الصورة بقوله: "يوم جميل جداً وأنا احتفل بزفاف والدي من هيلاري وجميع أفراد العائلة متواجدين"، وتابع: "وأنا فخوربأن أكون هنا من أجل والدي".

حضور أفراد العائلة إلى حفل الزفاف

حضر افراد عائلة بيكهام غلى حفل الزفاف بما فيهم أولاده الثلاثة وأحفاده الثمانية، كما انضم إليهما ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا وأطفالهم جميعاً باستثناء الابن الأكبر بروكلين لتواجده في أميركا.

كما حضر افراد عائلة هيلاري والدتها وابنتها شارلوت الاحتفال السعيد.