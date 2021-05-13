إيلين دي جينيريس تقرّر مغادرة الشاشة.. بعد ١٩ موسمًا

أكّد مصدر مقرّب من إيلين دي جينيريس (63 عاماً) لموقع "الدايلي ميل" البريطاني أنّ المضيفة قررت إنهاء برنامجها الحواري بعد 19 موسماً وأكثر من 3000 حلقة.





وأخبر المصدر أنه من المتوقع أن تعلن دي جينيريس عن قرارها اليوم لأنها "اكتفت وأخبرت فريقها بذلك".

وشرح: "لقد وعدتهم بتصوير الموسم التاسع عشر والأخير بعد هذا الموسم، وسيبثّ حتى نهاية 2021/2022. لقد تراجعت نسب المشاهدة وكانت مروعة جداً هذا العام وتعرف إيلين أن وقتها على الهواء قد انتهى".

منذ بدء الحلقة الأولى من الموسم الثامن عشر في أيلول حصد البرنامج معدل 1.5 مليون مشاهد حتى شهر آذار، حيث انخفضت نسبة المشاهدة بمعدل 1.1 مليون مشاهد مقارنةً بالعام الماضي والذي كان 2.6 مليوني مشاهد.





تأتي نهاية البرنامج بعدما اتهم العام الماضي العديد من الموظفين السابقين والحاليين دي جينيريس بتشجيع بيئة عمل سامة وغضّ الطرف عن التنمر الذي كان يمارسه المديرون التنفيذيون.

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