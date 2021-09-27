بعد 3 أعوام على زواجهما..زوجة النجم الكوري تاي يانغ حامل بطفلهما الأول

كشفت تقارير أن النجم الكوري تاي يانغ Taeyang ، عضو فرقة "بينغ بانغ"، وزوجته الممثلة الكورية مين هيورين Min Hyo-rin سيرحبان بمولودهما الأول عما قريب.

أكَّدت وكالة أعمال مين هيورين أن الثنائي سيرحبان بمولودهما قريبًا في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "خبر حمل مين هيورين وأنها ستنجب طفلهما قريبا صحيح. هي تنتظر قدومه بفارغ الصبر. وبما أنها تأمل أن تنجب ابنها بهدوء، نحن نطلب منكم تفهم أننا لن نتمكن من الإجابة عن المزيد من الأسئلة."

وفي شهر أكتوبر العام الماضي ، ذكرت وسائل الإعلام الكورية أن تاي يانغ وزوجته كانا يمتلكان قصرًا في نهر هاننام ، وانتقلا إلى قصر فخم ، وهناك اعتقد الكثير من الناس أن الزوجين انتقلا لأنهما كانا يريدان منزلًا أكثر اتساعًا وراحة لإستقبال عضو جديد.

يذكر أن تاي يانغ ومين هيورين بدآ المواعدة سنة 2014 بعدما التقيا في موقع تصوير فيديو كليبة أغنية AM1، وأعلنا عن علاقتهما رسميًا عام 2015، ثم تزوجا عام 2018.