بعد 4 أشهر من المواعدة .. بيت ديفيدسون ينفصل عن حبيبته كيا غربر

بعد فترة مواعدة قصيرة دامت لأقل من 4 أشه، انفصل الممثل الكوميدي الأمريكي بيت ديفيدسون 26عامًا عن عارضة الأزياء الأمريكية كايا غربر 18 عامًا.

ونشرت صحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلًا عن مجلة "بايج سيكس"، أنه على ما يبدو أن العلاقة الرومانسية بين الثنائي قد انطفأت وانتهت في وقت قصير حيث توقفا منذ أسابيع طويلة عن الظهور سويا بشكل علني، وقد شوهد ديفيدسون آخر مرة وهو يغادر شقة كايا في مدينة نيويورك في شهر ديسمبر الماضي، وبدأت علاقة ديفيدسون وكايا في شهر نوفمبر لعام 2019.

وفي وقت سابق، تحدث ديفيدسون لأول مرة بشكل علني وهزلي من خلال حلقة برنامج SNL عن إصابته باضطراب الشخصية الحدية وهو الذي يؤثر بشكل سلبي على مشاعر وتفكير الأشخاص المصابين به وتؤثر على علاقتهم بالآخرين.

وأكد مصدر تلفزيوني أن ديفيدسون يسعى للحصول على المساعدة اللازمة وأيضًا ظل بعيدًا عن الأنظار لمدة أسابيع وهذه ليست المرة الأولى التي يصاب فيها ديفيدسون بمرض مزمن فقد أُصيب بمرض كورون وهو في سن الـ19 والذي جعله يدمن الماريغوانا لتسكين آلامه ولكنه في عام 2017 أعلن عن تعافيه تمامًا من المخدرات.

منذ بدء علاقتهما، أظهر والدا كايا وهما رجل الأعمال وعارض الأزياء السابق راندي غربر ووالدتها سيندي كروفرد الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية السابقة، عدم ارتياحهما بشأن هذه العلاقة لأن ابنتهما ما زالت صغيرة في السن وأكدا أكثر من مرة أنهما يريدان انتهاء هذه العلاقة بشكل نهائي.

وفي الوقت نفسه الذي ينتشر فيه خبر الانفصال، تشارك كايا في عرض للويس فويتون هذا الأسبوع في ساوث بيتش، ويقضي والدها عطلة في ميامي، حيث كتبت سيندي والدة كايا، على "إنستغرام" حيث تريد شحن طاقتها واستعادة نشاطها، وقالت إنها خلال هذه العطلة ستعيد تحديد علاقتها بوسائل التواصل الاجتماعي.

ارتبط ديفيدسون سابقًا بالمغنية الأمريكية آريانا غراندي وأعلنا خطبتهما بعد شهر واحد من بدء المواعدة وبعد انتقالهما للعيش سويًا بمنزل فاخر بمدينة نيويورك بلغت قيمته مليون دولار ولكن هذه الخِطبة لم تدم طويلًا، حيث أعلن الثنائي انفصالهما في شهر أكتوبر لعام 2018.

وقبل ذلك في عام 2014 ارتبط ديفيدسون بالممثلة الكوميدية كارلي أكويلينو وانفصل عنها في عام 2015 بعد أقل من عام من المواعدة.

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