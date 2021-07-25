بقبلة حميمية على اليخت.. جينيفر لوبيز تعلن رسميًا علاقتها ببين أفليك في عيد ميلادها الـ 52!

أشعلت النجمة "جينيفر لوبيز" مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مع خطيبها السابق النجم "بين افليك" وكأنها تعلن رسميًا ارتباطهما من جديد خاصة بعد رؤيتهما عدة مرات وفي أوضاع حميمية معًا في الصالة الرياضية خلال وقت سابق من الشهر الماضي.

واحتفلت النجمة "جينيفر" بعيد ميلادها الـ 52 عامًا على متن يخت فاخر برفقة "بين أفليك"، ويبدو أنها اختارت أن تكون هدية ميلادها في هذا اليوم هو الإعلان عن علاقتهما رسميًا.

وشاركت "جينيفر" صورة لها في يوم ميلادها عبر حسابها الخاص عبر "انستغرام" مع متابعينها وهي ترتدي بكيني ملوّن مثير بينما كانت تقبّل بين أفليك بشكل حميمي على متن اليخت، وبذلك تكون قد اعلنت أن علاقتهما رسمية.

وانتقل العديد من المتابعين إلى قسم التعليقات للتعبير عن مشاعرهم اتجاه علاقة الثنائي "جينيفر"، فقالت النجمة "سارة شكيل": "نحن نعيش من أجل هذا"، بينما أشاد البعض الآخر بصغر سنها بأنها تبدو 25 وليس 52.

كما نشرت "جينيفر" مقطع فيديو لنفسها سجّله "بين أفليك" ويمكن سماع بين وهو يضحك فيه، وعلّقت "جينيفر" على مقطع الفيديو: "إنه عيد ميلادي 25! ماذا يفعل؟".

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