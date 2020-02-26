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بالفيديو: ماريا كاري تخوض تحدي TikTok للنوتات العالية..وهذا ما أزعج ابنتها؟!

منشور 26 شباط / فبراير 2020 - 07:36
ماري كاري
ماري كاري

لمن الرائع الحصول على أم كالمغنية الأمريكية "ماريا كاري" لمساعدتك في تصوير فيديوهاتك عبر تطبيق "تيك توك"، لكن يبدو أن جميع الأمهات يخفقون في الأمر.
تعاونت "ماريا كاري" مع ابنتها "مونروي"، ذات الثمانية أعوام، لأداء تحدي "النغمة العالية" عبر تصوير فيديو لابنتها تتظاهر بأنها تؤدي نغمات عالية عبر تحريك شفتيها  تزامنًا مع غناء والدتها  التي اختبأت خلفها، لكن يبدو أن "كاري" أطالت المدة قليلًا فلم تستطع طفلتها مجاراتها.
وبعد فشل الفيديو، تنظر "مونروي" إلى والدتها وتناديها بغضب "أمي"، لترد "كاري": "ماذا؟ لقد طلبتي مني أداء النوتات العالية!"، ثم سارت بعيدًا.


ونشرت "كاري" الفيديو عبر حسابها على موقع "تويتر"، وكتبت: "حينما تريد ابنتك أداء تحدي النوتات العالية".
وجاء هذا الفيديو كرد ع أحد معجبيها الذي دافع عنها ضد من ينتقدها، حيث نشر فيديو لها أثناء أدائها عرض غنائي حي قديم، وكتب: "بدأ النقاد يتهمون كاري بأنها فنانة استوديو، وغير قادرة على تقديم نفس جودة الأغاني الحية، وخاصة صوت الصفير.. قررت ماريا حجز ظهور في برنامج MTV Unplugged ، وهو برنامج تلفزيوني بثته قناة MTV. وأدائها عام 1992 أسكت أفواههم جميعا.


يجدر  الإشارة أن "مونروي"  وشقيقها التوأم "موروكان" شاركا والدتهم في العديد من مشاريعها الغنائية من بينها النسخة الجديدة من أغنيتها الكلاسيكية "All I Want For Christmas" حيث ظهرا يرقصان برفقتها في الفيديو المصور.

 

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