بلمسة مصرية فرعونية..نجمات جسدن دور كليوبترا من بينهن كاتي بيري

هناك عدد قليل من الشخصيات التاريخية التي تمكنت من الهروب من الكتب المدرسية وأصبحت، بطريقة أو بأخرى، جزءًا من الثقافة الشعبية. وسنجد من بينها كليوباترا.

لقد مرت أكثر من 2000 عام منذ أن جابت كليوباترا القصور المصرية، وما زالت أيقونة للموضة والجمال، وجمعت بين القوة والأنوثة والرقة معًا، لذلك لم يمنع المشاهير أنفسهم من إعادتها إلى الحياة بطريقتهم الخاصة عبر تجسديها في الأفلام السينمائية.

لذا ، كتقدير لملكة مصر الأسطورية ولكل النجمات اللواتي لعبن دورها، نعرض لك قائمة بأولئك اللواتي تمكَّن من إيصال شخصيتها على طريقتهم الخاصة:

1. إليزابيث تايلور - Cleopatra(1963)





2. فيفيان لي - Caesar and Cleopatra (1945)

3. مونيكا بيلوتشي - Asterix & Obelix: Mission Cleopatra (2002)

4. صوفيا لورين - Two Nights with Cleopatra (1954)

5- ليونور فاريلا - Cleopatra (1999)

6. كاتي بيري - Dark Horse (فيديو موسيقي ، 2013)

7- ثيدا بارا - Cleopatra (1917)

8.كلوديت كولبير - Cleopatra (1934)

9. فيرجينا مياو — The Story of Mankind (1957)

10. فلورنس لورانس - Anthony and Cleopatra (1908)

11.باسكال بيتي - A Queen for Caesar (1962)

12- روندا فليمنج -Serpent of the Nile (1953).

13. ميشلين داكس (صوت) - Asterix and Cleopatra (1968)

14. هيلدغارد نيل - Antony and Cleopatra (1972)

15. جين دالسي - Cleopatra’s Tomb (1899)

16. أماندا باري - Carry on Cleo (1964)

17. ألكساندرا نيغريني - Cleopatra (2007)

18- ليندسي مارشال - Rome(2005)

19. بايبر لوري - Caesar and Cleopatra (1959)