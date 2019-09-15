بلمسة يابانية..كيم بإطلالة مخملية سوداء في حفل "إيمي للفنون الإبداعية" (صور)

كل ما ترتديه نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" يلفت الأنظار ويجذب انتباه الجميع، ودائمًا ما تختار الإطلالات التي تتسم بالإثارة والجرأة والتفرد في الأيام الاعتيادية وكذلك الفعاليات والاحتفالات التي تُدعى لها.

خطفت "كيم كارداشيان"، الأم لأربعة أطفال، الأنظار بإطلالة مخملية سوداء لدى حضوها حفل توزيع جوائز "إيمي للفنون الإبداعية" Creative Arts Emmys لعام 2019 والمُقام على مسرح ميكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.





اختارت "كيم" ارتداء فستان مخملي أسود ضيق بكتف واحد انسدل بانسيابية مُبرزًا منحنيات جسدها الممشوق، وما زاده جاذبية الياقة المُتداخلية وتصميم الكتف الذين منحاها روحًا عصرية وأناقة كلاسيكية.

وأكملت الحسناء إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة منحتها لمسة يابانية، واعتمدت مكياج من درجات النود فطبَّقت أحمر شفاه لمَّاع باللون النود، وطبَّقت ظلال عيون من درجات البني، وزادت من طولها طولًا بانتعال صندل أسود ذي كعب عالٍ برباطات التفت حول ساقها.

وكان من بين الحضور المغنية الأمريكية " نيكول شيرزينغر" التي تألَّقت بفستان سترابلي غاية في الأناقة من توقيع مصممة الأزياء الأمريكية "باميلا رونالد"، جاء بألوان مُتعددة وطبقات من الكشاكش المصنوعة من قماش التول، كما زُيِّنَ الجزء العلوي منه بتطريزات وزخارف على شكل أوراق أشجار وزهور باللون البيج.