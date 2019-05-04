بليك ليفلي بإطلالة مشعّة وتكشف عن مفاجأة خلال العرض الأول لفيلم زوجها الجديد

ظهرت النجمة "بليك ليفلي" لأول مرة وهي حامل بطفلها الثالث، حيث تواجدت في العرض الأول لفيلم Pokemon Detective Pikachu، الذي أقيم في منطقة الجزيرة العسكرية في تايم سكوير في نيويورك، يوم الخميس الماضي، والفيلم من بطولة زوجها "ريان رينولد".

وكشفت بليك عن بطنها المنفوخ، بفستان ضيق لامع، من قماش الترتر الأصفر، ويتزيّن بقصة البروتيل من الأعلى، وشق جانبي من الأسفل، كما يتوسطه حزام طويل منسدل إلى أسفل الركبة، من نفس لون الفستان، بالإضافة إلى أنها نسقت معه صندل أصفر بكعب عالٍ، واكسسوارات عديدة، ولإتمام إطلالتها المشعة، أسدلت شعرها الكيرلي الأصفر جانباً.

ويبدو أن الثنائي استطاعا أن يحافظا على خبر الحمل سراً حتى الآن، على الرغم من إظهار حبهما لإنجاب الأطفال، حيث كشفت بليك فيما سبق ذلك عند قولها: "لقد أردت دائماً عائلة كبيرة، أحب أن أنجب 30 طفلاً إذا تمكنت من ذلك".

أما زوجها ريان فقد ظهر بإطلالة راقية، حيث ارتدى بدلة رسمية بلون البيج مع سترة جينز وقميص أبيض أسفلها، وبدا الثنائي سعيدان وهو يمسك بيدها ويتحدث إليها خلال العرض.

وعلى الصعيد المهني، دعمت بليك زوجها ريان في عرض فيلمه الأول Pokemon Detective Pikachu الذي يقدم صوت المحقق بيكاتشو في الفيلم، حيث يدور أحداثه حول عالم يجمع الناس فيه البوكيمون للقيام بالمعركة، عندما يصادف صبياً بيكاتشو ذكي ويسعى لأن يكون محققاً.

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