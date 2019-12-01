بيت ديفيدسون يطالب جمهوره بمليون دولار مقابل حضور عرضه

ازدادت ممارسة اتفاقية عدم الكشف NDA في السنوات الأخيرة للعروض الهزلية حيث أصبح من السهل على الجمهور تسريب النكات على وسائل التواصل الاجتماعي عبر هواتفهم.

ويبدو واضحاً بأن النجم الهزلي البالغ من العمر 27 عاماً "بيت ديفيدسون" قلق للغاية بشأن تسريب نكاته حيث أبلغ عن اتفاقية عدم الكشف بعد عرضه في 27 نوفمبر في مسرح سيدني في سان فرانسيسكو.

وطلب بيت من الحاضرين المخاطرة بالإفلاس بعقد اتفاقية عدم الإفشاء بقيمة مليون دولار قبل عروضه الاحتياطية، وذلك وفقاً لصحيفة سان فرانسيسكو.

ووفقاً لأحد حاملي التذاكر أن فريق بيت أرسلوا رسالة بالبريد الإلكتروني قبل ساعات فقط من العرض لإبلاغ أعضاء الجمهور بأنهم سيحتاجون إلى توقيع اتفاقية من أجل السماح لهم بالدخول، كما تم إبلاغهم بأنهم سيضطرون إلى وضع هواتفهم المحمولة والساعات الذكية في حقائب مغلقة قبل بدء العرض.

وبالرغم من أن هذه الوسيلة تستخدم لحفظ النكات حتى يتم تسويقها بشكل خاص، إلا ان بيت يخطو خطوة للأمام من خلال عدم السماح لمعجبيه بالتأمل في جودة مواده ونكاته، حيث يتميز Pete's stand-up بمواد رائعة وقد يرغب في الحفاظ على ذلك قدر الإمكان لإصدارها في فيلمه السيرة الذاتية King Of Staten Island.

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