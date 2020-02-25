بيت ديفيدسون يكشف سبب انفصاله عن آريانا غراندي.. ما علاقة حبيبها السابق ماك مايلر؟

تحدّث النجم الكوميدي "بيت ديفيدسون" عن علاقته السابقة بالمغنية آريانا غراندي وعن اللحظة التي انفصل فيها االثنائي نهائياً وانتهت قصة الحب إلى الأبد.

وكشف النجم البالغ من العمر 26 عاماً أن علاقته بآريانا قد انتهت فعلياً في لحظة إعلان وفاة حبيبها السابق ماك ميلر.

وكانت علاقة بيت ديفيدسون هي الأكثر سرعة حيث أعلنا خطوبتهما بعد أسابيع فقط من مواعدتهما ثم انفصلا بعد ذلك بأربعة أشهر.

وصرّح بيت حول علاقته مع آريانا بقوله: "لقد توقفت علاقتنا بشكل مفاجىء بعد وفاة حبيبها السابق مغني الراب ماك تيلر، بالرغم من أنني قلت في نفسي سأكون معك وبجانبك حتى لو لم تريديني".

وأضاف بيت: "كل ما أعرفه أنها أحببت كل شىء منه وحزنت عليه ولم تكن تقدّم عرضاً أو أي شيء آخر"، كان هذا كل ما في الأمر لا يزال أصدقائه وعائلته يصلون له".

وبالرغم من انهما انفصلا إلا ان النجم بيت ديفيدسون قال إنه لا يزال يرغب في أن يكون مع آريانا بطريقة رائعة ولطيفة.

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