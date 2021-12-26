بيرجوزار كوريل عارية وتغطّي نفسها باللحاف.. وتعلّق "ما أجمل فترة النفاس"

نشرت النجمة التركية بيرجوزار كوريل سلسلة من الصور الشخصية لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" يوم أمس السبت وذلك كأول ظهور لها بعد ولادة طفلتها.

بيرجوزار كوريل عارية

ظهرت النجمة التركية بيرجوزار وهي عارية تماماً بينما كانت مستيقظة من النوم وتلّف على نفسها لحاف السرير وتغطي كامل جسدها.

وشاركت بعض اللقطات اللطيفة لنفسها وهي في فترة النفاس بعد ولادة طفلتها وعلّقت على الصورة: "فترة النفاس التي تستيقظين فيها بالمكياج منذ الصباح وتعانقين اللحاف".

بيرجوزار كوريل تنشر لقطات من ولادتها

شاركت النجمة التركية بيرجوزار عدة صور تم التقاطها لحظة ولادتها لطفلتها والتي أطلقا عليها اسم ليلى، وكانت ولادتها طبيعية ونشرت لحظات احساسها بآلام الولادة وكيف أن زوجها النجم خالد كان برفقتها.

وظهر زوجها وهو يحتضنها في كل صورة بينما كانت تعاني هي من المخاض بشكل كبير وفي لقطة اخرى ظهرت وهي تحمل طفلتها.