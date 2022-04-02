بيرين سات تثير جدلاً بسخريتها من الحجاب الإسلامي خلال حديثها عن المساواة

أثارت النجمة التركية "بيرين سات" جدلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك من خلال تصريحاتها الاخيرة حول المساواة بين الرجل والمرأة وذلك خلال حدث قمة المناخ البيئي في مدينة أنقرة.

وتواجدت بيرين سات برفقة زوجها المغني كنان دوغلو في قمة المناخ البيئي وذلك لحصول بيرين سات على جائزة "سفيرة النوايا الحسنة".

وخلال استلامها الجائزة تحدّثت بيرين سات حول المساواة بين الجنسين ولكنّها قامت بالهجوم الكبير على المعتقدات الاسلامية، وسخرت بيرين سات من الحجاب الاسلامي حيث وصفته بانه كالصمغ الذي يغطي العقول المضيئة للنساء دائماً.

وتعرّضت بيرين لانتقادات واسعة من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة موقع "تويتر" وذلك بسبب هجومها وسخريتها على المعتقدات الاسلامية.

ويبدو واضحاً بأن بيرين سات تحاول دائماص اثارة جدل كبير من خلال تصريحاتها الجريئة حيث أنها خلال وقت سابق أعلنت رسمياً اعتزالها عن المسلسلات التلفزيونية وذلك لأنها تضع حدوداً وقوانين للقطات الجريئة أما المسلسلات على المنصات فهي تتمتع بالحرية الكاملة والتي يمكن من خلالها عمل أي مشهد موجود.