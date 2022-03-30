بيرين سات تعتذر عن المشاركة في مسلسل "النساء الملطخات بالسواد" .. فما السبب؟

يستعدّ طاقم العمل لبدء تصوير المسلسل التركي الشهير "النساء الملطّخات بالسواد" والذي سيعرض على أحد المنصات الألكترونية المعروفة.

وبالرغم من حبها للعمل على المسلسلات في المنصات الالكترونية كما كشفت في وقت سابق إلا ان النجمة التركية "بيرين سات" رفضت العرض الموجّه لها من قبل للمسلسل وذلك للقيام بدور البطولة.

ولم تكشف الفنانة التركية عن الأسباب التي جعلتها ترفض خوض البطولة في المسلسل المنتظر "النساء الملطخات بالسواد"، ما اذا كان السبب انشغالها في اعمال اخرى، او اسباب شخصية او اي اسباب اخرى.

بيرين سات في دور البطولة مع كيفانش تاتليتوغ

وعلى صعيد مختلف كشفت مصادر اعلامية تركية في وقت سابق ان النجمة التركية الشهيرة ستقوم بدور البطولة مع النجم التركي "كيفانش تاتليتوغ" في الأعمال الجديدة التي ستعرض على احدى المنصات دون الكشف عن اي تفاصيل تتعلق بالعمل

ويعتبر هذا التعاون الثاني الذي يجمع بين سات وكيفانش بعد النجاح الكبير الذي حققاه سويًا من خلال مسلسل العشق الممنوع الذي عرض قبل أكثر من 10 سنوات وحقق نجاح كبير

وكانت الفنانة التركية قد اعلنت في وقت سابق عن اعتزالها المشاركة في الاعمال المحلية التركية وحصر مشاركتها على الاعمال المتعلقة بالمنصات التي لا ترضخ لاي قيود وذلك بسبب شعورها بالحرية على حد قولها بعد مشاركتها سابقًا في عمل على منصة نتفليكس، لا سيما ان الاعمال التركية تخضع لرقابة شديدة