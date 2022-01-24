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بيرين سات وتوبا بويوكستون في عمل جديد يجمعهما.. ونجمة ثالثة تنضم لهما

منشور 24 كانون الثّاني / يناير 2022 - 04:38
توبا بويوكوستن وبيرين سات
توبا بويوكوستن وبيرين سات

أعلنت شركة الانتاج التركية Medyapım انها تستعد لتحويل الرواية الشهيرة التي تحمل اسم "النساء الملطخات باللون الأسود" إلى عمل تلفزيوني درامي سيبث على منصة ديزني.

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قصة مسلسل النساء الملطخات باللون الأسود

تتحدث الرواية حول معاناة مجموعة من النساء في حياتهن العامة والحياة الشخصية وسيدور المسلسل في إطار درامي وذلك عن مجموعة من النساء واللواتي يحملن اسماء (جانان وسويده وداريا وسيهان ونهير و ايفار وسربيل).

أبطال المسلسل

قدّمت شركة الانتاج عرض لكل من النجمات توبا بويوكستون  والنجممة بيرين سات بالإضافة إلى النجمة جانسو ديري وذلك حتى يتشاركوا في البطولة.

بيرين سات تعتزل التمثيل في المسلسلات

واللافت ان النجمة بيرين سات كانت قد اعلن  خلال وقت سابق  أنها لن تعود مرة أخرى للتصوير في المسلسلات التركية الخاضعة للرقابة وذلك بعد ان جرّبت الحريّة في التصوير لدى المنصات التي كانت بدون رقابة.

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ولذلك اعلنت اعتزالها للمسلسلات التركية، الا انها لا تمانع بالمشاركة في اعمال المنصات التي لا تخضع لتقييم او مراقبة الرقابة التركية التي اعتبرتها بيرين سات تتدخل في الكثير من الامور

وقالت بيرين سات إنها بعد ان جربت طعم الحرية اصبحت لا تريد العودة إلى الوراء، وانها لا تفكر أن تشارك ابدًا في الاعمال المحلية

وتفاعل الجمهور مع هذا الخبر بشكل كبير معبرين عن حماستهم لمشاركة النجمتين في نفس العمل، بالاضافة إلى أن الرواية تحمل الكثير من التفاصيل والاحداث المميزة

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