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في ذكرى وفاتها.. هاندا ارتشيل تتذكّر والدتها بصورة لطيفة

منشور 11 كانون الثّاني / يناير 2022 - 01:45
هاندا ارتشيل
هاندا ارتشيل

نشرت النجمة التركية "هاندا ارتشيل" صورة لطيفة لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وهي برفقة والدتها الراحلة إيلين إرسيل.

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صورة لطيفة في ذكرى وفاة والدة هاندا ارتشيل

نشرت النجمة التركية الشابة صورة نادرة لها تجمعها بوالدتها الراحلة حيث ظهرت الاثنتان وهما تعملان حركة البطة بفمهما وتتجولان.

وعلّقت هاندا على الصورة بقولها: "فراشة قبّلت رقبتي.. افتقدك كثيراً ياأمي"، ودائماً ما تحي هاندا ذكرى وفاة والدتها منذ رحيلها وتقول: "أنا ادرك أنني أشبهك أكثر فأكثر وأنا أحبك كثيراً وأنت جميلة يا أمي".

Hande Erçel, Rahmetli Annesi Aylin Erçel'in Ölüm Yıldönümünde Görülmemiş Bir Fotoğrafını Paylaştı

وفاة والدة هاندا ارتشيل

توفيت والدة هاندا ارتشيل إيلين بمرض السرطان عن عمر يناهز السابعة والأربعين وذلك في 10 يناير من عام 2019.

وأحيت هاندا ذكرى عيد ميلادها السابق بطريقة تستذكر فيه والدتها حيث طلبت من المعجبين أن يقوموا بالتبرّع لمنظمة الحياة بدون سرطان والتي تكون هاندا سفيرة لها.

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هاندا ارتشيل وعلاقتها مع كرم بورسين

يُشار بان الفنانة التركية ترتبط بعلاقة مع الفنان كرم بورسين التي بدات في كواليس مسلسل انت اطرق بابي الذي شاركت في بطولته الا جانبه وحقق العمل نجاحًا كبيرًا

وأعلن الثنائي عن علاقتهما بشكل رسمي بعد انتهاء الموسم الاول من المسلسل وبعد تسريب صور لهما من المالديف تكشف عن علاقتهما مما دفع الثنائي للاعلان رسميًا عن هذه العلاقة بعد نفيها اكثر من مرة سابقًا والاصرار على انها مجرد علاقة صداقة

 

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