بيلا ثورن بصورة جريئة وتصرّح "لقد انتهيت منك"

تتميز النجمة المثيرة للجدل "بيلا ثورن" بجرأتها الكبيرة خاصة بنشر صورها العارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثبتت ذلك أمس الأربعاء عندما شاركت صورةً مع 21 مليون متابع عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام من أمام المرآه وهي عارية تماماً.

وظهرت بيلا بالقرب من المرآه وهي تلتقط صورة شخصية بينما كانت عارية إلا ممن بعض الإكسسوارات الفضية وتغطي صدرها بيديها، أما شعرها فقد اعتمدت تسريحة الظفيرتين وعلّقت على الصورة قائلةً: "لقد انتهيت منك".

وعلى الرغم من أنه غير واضح ما تشير إليه بيلا في تعليقها إلا أنها في الفترة الأخيرة كانت في علاقة ثنائية مع حبيبها بنيامين ماسكولو وصديقتها أليكس مارتيني في بداية هذا الشهر.

ويشار إلى أن بيلا ستطلق علامة تجارية للحشيش ستصدر هذا الخريف حيث أن المشروع عبارة عن تعاون بين بيلا وGlass House Group حيث كشفت خلال بيان صحفي: "لقد عانيت من القلق لسنوات عديدة وكانت هذه الأعشاب المصدر الوحيد الذي شفاني فنظراً لخصائص الحشيش تمكنت من التغلب على قلقي بطريقة طبيعية بدلاً من الأطباء والأدوية".

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