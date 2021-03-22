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بيلا ثورن تعلن خطوبتها من حبيبها الإيطالي.. وهكذا طلب الأخير يدها للزواج

منشور 22 آذار / مارس 2021 - 09:09
بيلا ثورن وحبيبها
بيلا ثورن وحبيبها

أعلنت الممثلة والمغنية الأمريكية "بيلا ثورن" انبأ خطوبتها من حبيبها الإيطالي "بينجامين ماسكولو" بعد عامين على علاقتهما.

شاركت بيلا ثورن الأخبار السعيدة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" ليلة السبت الماضي، حيث ظهرت تبكي فرحًا أثناء استعراض خاتمها المرصع بالألماس والمُزيَّن بحجر الألماسي الكبير على شكل دمعة، وأشارت أن هذا الشكل المفضل لها، حيث قالت: نوعي المفضل".

ويمكننا سماعها تقول: "شكرًا لأنك أروع حبيب، أحبك كثيرًا، متحمسة سوف نتزوج، والاحتفال سيكون في أمريكا وإيطاليا."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وتابعت: "نعم أحبك كثيرًا، الآن امنحني قبلة".

وكشف الثنائي أنهما يخططان للاحتفال في كل من أمريكا وإيطاليا.

يذكر أن  ماسكولو طلب يد ثورن في موقع تصوير فيلم يجمعهما، وتحدث عن اللحظة الرومانسية، يقول: "كتبت رسالة الحب على ظهر سيناريو فيلمنا.. في النهاية أو المشهد الأخير كانت على الشاشة تراقب مع المخرج و .. مفاجأة ظهرت الرسالة".

يذكر أن الثنائي بدآ المواعدة عام 2019، بعد انفصال ثورن عن حبيبها السبق مود صن.

 

 

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