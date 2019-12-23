بيلا ثورن تقضي إجازتها برفقة حبيبها في هذا البلد.. وتظهر ببكيني ترويجاً للسياحة هناك

نشرت النجمة المثيرة للجدل "بيلا ثورن" بعض الصور الرائعة من رحلتها المذهلة إلى جمهورية الدومينيكان التي أصبحت نقطة سياحية جديدة للمشاهير وذلك في وقت سابق من هذا الأسبوع.

والتقطت النجمة البالغة من العمر 22 عاماً لقطات مثيرة أثناء تواجدها في منتجع Villa Las Hamacas والتي تبلغ قيمة الإقامة فيه 15000 في الليلة الواحدة في مدينة كابا كانا داخل الجمهورية.

وظهرت بيلا برفقة حبيبها الجديد بينيامين ماسكولو على شاطىء البحر وهي ترتدي بكيني رفيع بنقشة الفهد في ثلاث صور مختلفة وهي تسرّح شعرها بطريقة مختلفة، وعلّقت على الصورة: "إدراج قبعة سانتا هنا..".

وأوضحت بيلا بأن هذه الصور بالإضافة إلى منشور كتبته هو عبارة عن إعلان مدفوع، فكتبت: "لو أن هذا فيلم يمكن إعادته إلى الخلف ثم إلى هذا المكان السحري فلم أجد مكاناً أفضل للتنفس"، وتابعت: "واو شكراً جزيلاً لك جمهورية الدومينيكان فأنا سعيدة للغاية لوجودي هنا والاطّلاع على تجربة ثقافة مختلفة فأنا أجرّب بعض الأطباق المدهشة واستمتع بلحظات لا تنسى مع الشعب هنا".

وخلال وقت لاحق شاركت بيلا أيضاً بعض الصور لصديقها بينيامين البالغ من العمر 26 عاماً بينما كان يستمتع بالإجازة مع حبيبته بيلا وعلّق: "هل أنت تمزح معي؟".

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