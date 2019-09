بيلا ثورن تنظف الشاطيء ببكيني وردي.. استعراض أم حماية للبيئة؟

نشرت النجمة المثيرة للجدل "بيلا ثورن" صورةً لها عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام وهي تقوم بأعمال لحماية البيئة.

وظهرت في الصورة وهي ترتدي بكيني فوشي بنقشة الحمار الوحشي السوداء كما أنها تزيّنت بالإكسسوارات وكاميرا حول رقبتها بالإضافة إلى سيرها حافية القدمين على الشاطىء.

وكانت بيلا تحاول تنظيف الشاطىء بجمع النفايات داخل كيس أبيض شفاف ووضعها في مكانها المخصص.

وتأتي هذه الصورة بعد غيابها لفترة من الزمن بسبب انشغالها للتحضير لعديد من الأفلام التي يتم إنتاجها مثل Girl, Southland, Exo and The Friendship Game.

وهذا ليس كل شيء فوفقاً لشركة Forbes فإنها ستعمل لأول مرة على انتاج خط ماريجوانا خاص بها بالتعاون مع Glasshouse.

وعلى صعيد الحياة العاطفية انفصلا بيلا عن صديقتها تانا مونغو وركزت خلال تلك الفترة على إصدار كتابها الجديد بعنوان The Life of A Wanna Be Mogul: Mental Disarray.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: