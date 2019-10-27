بيلا ثورن راقصة ديسكو مثيرة من حقبة السبعينيات استعداداً للهالويين

اقترب موعد عيد الهالوين وجميع النجوم متحمسين من أجل الاحتفال به، إلا أن النجمة المثيرة للجدل "بيلا ثورن" لم تضيّع وقتها في الانتظار للاحتفال بيوم الأرواح المخيفة.

واختارت بيلا زي ملكة الديسكو من سبعينيات القرن الماضي حيث ارتدت بكيني أبيض مزيّن بالشراشيب الطويلة كما نسّقت معه شعر مستعار ضخم باللون الأورجواني الذي تطابق مع أحمر الشفاه، بالإضافة إلى وضعها قلائد متعددة الطبقات، واستعرضت الزي بحركات ملفتة بينما علّقت على الصورة: "أنا مستعدة دائماً لعيد الهالووين".

وخلال وقت سابق حضرت بيلا الافتتاح الكبير لفندق Guitar في هوليوود وهو اول فندق على الإطلاق يشبه في تصميمه الغيتار حيث أنه صمم بقيمة 1.5 مليار دولار.

وظهرت بيلا هناك بملابس جلدية سوداء شبيهة بزي عازف الغيتار حيث انضمت في الاحتفال إلى عدد من كبار نجوم هوليوود منهم جوني ديب وجو بيري بالإضافة إلى سكوت ديسك وحبيبته صوفيا ريتشي.

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