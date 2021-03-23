بيلا حديد تتألق بالترتر الأحمر.. وجلسة تصوير "فوغ" تكشف إصابتها في الركبة!

تألقت عارضة الأزياء "بيلا حديد" في جلسة تصوير لصالح مجلة "فوغ" من أعلى إحدى منصات المراقبة في مركز روكفلر في مانهاتن يوم أمس الاثنين.

وظهرت "بيلا" بإطلالة أنيقة وهي ترتدي فستانًا طويلًا من الترتر الأحمر والذي تميّز بطول الأكمام والياقة العالية بالإضافة إلى فتحة طويلة جهة الفخذ، والذي كان من اختيار محرر الأزياء في "فوغ"، جوردن بيكهام.

وبالرغم من أن طول الفستان لم يظهر أي جزء من جسد "بيلا"، إلا أن الفتحة الجانبية للفخذ أظهرت في وضعيات التصوير إصابتها في ركبتها، حيث كانت تضع لاصق جروح أزرق اللون.

وشاركت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عامًا سلسلة من صور جلسة التصوير التي قامت بها من أمام أفق مدينة نيويورك، كما كان طاقم التصوير بأكمله محمي بأقنعة الوجه بسبب فيروس "كورونا".

وليس من الواضح متى ستكشف مجلة "فوغ" النقاب عن أحدث تعاون لها مع عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل، حيث عملت والدتها "يولاندا" لصالح المجلة في وقت سابق.

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