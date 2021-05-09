بيلا حديد تدعم قضية حي الشيخ جراح.. وتنشر بث مباشر بين شقيقتها وألاء حمدان!

لطالما كانت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية، فهي لا تتوانى في التعبير عن رأيها وإظهار غضبها إزاء ما يجري على الأراضي المقدسة.

شاركت بيلا حديد متابعيها عبر موقع "إنستغرام" عدة منشورات للأحداث الجارية في حي الشيخ الجراح والقدس، حيث أن القوات الإسرائيلية هاجمت اعتصامات سلمية نظمها أهالي الشيخ جراح لدعم الأسر الفلسطينية تحت تهديد التهجير القسري.

كما شاركت صورة شاشة ملتقطة من فيديو لشقيقتها لانزي بير وهي تبكي أثناء حديثها عن القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مجموعة من التغريدات ومقاطع فيديو لناشطين فلسطينيين.

كما شاركت صورة ملتقطة لبث مباشر جمع شقيقتها والناشطة الإعلامية الأردنية ألاء حمدان وشخصية مقدسية عبر موقع "إنستغرام"، حيث تحدثوا عن مجريات الأحداث في القدس المحتلة وحي الشيح جراح.

وقام مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من جميع أنحاء العالم بتحميل ومشاركة مقاطع فيديو وصور حول الهجمات الإسرائيلية مرفقين إياه بهاشتاغ #SaveSheikhJarrah أي #انقذوا_حي_الشيخ_جراح.

















