بيلا حديد تنشر صورة تحمل ذكريات أليمة.. تعرَّف على قصَّتها!

لا أحد يعلم ما يمر به النجوم في حياتهم الشخصية والمهنية، فصورهم تحمل خلفها العديد من القصص السعيدة والحزينة على حد سواء.

شاركت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "بيلا حديد" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لها على غلاف مجلة "فوغ" بنسختها الهولندية، فتظهر مستلقية على الأرض رافعة إحدى قدميها عاليًا، بينما يعلوها لوحة للرسام العالمي "ليوناردو دافينشي".

ورغم جمال الصورة وأهميتها بالنسبة لـ"بيلا"، لكنها أوضحت أن لها قصة حزينة وتحمل ذكرى أليمة؛ ففي اليوم الذي فرغت فيه من جلسة التصوير، توفيت جدتها "آنس فان دين هيرك" عن عمر يناهز 78 عامًا بعد صراع مرير مع مرض السرطان.

وكتبت "بيلا": "هذا الغلاف يحمل مشاعر السعادة والحزن، لطالما رغبت بتصوير غلاف مجلة فوغ الهولندية في هولندا لتمثيل عائلتي، أمي، أقاربي، وتحديدًا أوما"، وتعني "أوما" جدة باللغة الهولندية.

وتابعت: "وأخيرًا، سنحت لي الفرصة لذلك، لكن في هذا اليوم، وصلني اتصال من والدتي في نهاية جلسة التصوير، وأخبرتني أن جدتي توفيَّت في فترة الظهيرة.. كان هذا أسوء اتصال أتلقاه، وكل ما كنت أتمناه لو كان بإمكانها رؤية الغلاف لتشاركني رأيها."

واختتمت كلامها: "أتمنى أن تكون فخورة بي، أحبك جدتي ووالدتي".

توفيت جدة "جيجي وبيلا" في أواخر شهر أغسطس بعد صراع مرير مع مرض السرطان الذي أصابها ستة مرات.