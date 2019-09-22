بيلا وجيجي حديد وكايا غاربر يقدن أسطول عارضات الأزياء في عرض Max Mara خلال أسبوع الموضة في ميلانو

لا يكتمل أي عرض أزياء بدون ثلاثي الأزياء الشهير جيجي وشقيقتها بيلا حديد وكيا غاربر، حيث عادت العارضات يوم الخميس الماضي لتقديم أفضل ما لديهن خلال أسبوع الموضة في ميلانو.

وقاد الثلاثي أسطول عارضات الأزياء خلال عرض مجموعة Max Mara لربيع/صيف 2020، حيث بدأ العرض بظهور بيلا التي ارتدت فستاناً طويل باللون الأرجواني من الساتان، نسّقته مع حذاء وقبعة من نفس اللون، كما اعتمدت تسريحة الجدلتين.

وكانت جيجي بجانبها بإطلالة مطابقة وهي ترتدي فستاناً مشابهاً لشقيقتها لكن باللون الأخضر وقصة الطبقات من الأسفل، وبنفس التنسيقات وتسريحة الشعر كانت تسير جنباً إلى جنب مع بيلا.

أما كايا فكانت بنفس مستوى الأناقة بأحمر شفاه الأورجواني الغامق الذي ميّزهن، بالإضافة إلى ارتدائها فستاناً باللون الوردي الفاتح مع قبعة وحذاء مطابقين، حيث أثبتن حضورهن ضمن مجموعة كبيرة من عارضات الأزياء مثل جوان سمولز وكانديس سوانيبويل، وغيرهن.

وحوّلت العارضات إطلالتهن من الفساتين المثيرة إلى ملابس رسمية رمادية التي تمثلت ببنطال وشورت وتنورة قماشية مع بليزرات مطابقة، وتم تنسيقهم مع جوارب طويلة وأحذية مسطحة.

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