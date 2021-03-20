بيلي إيليش تطل على متابعيها بلون شعر جديد.. والجمهور في حالة صدمة!

تُعرف المطربة الأميركية بيلي إيليش بإطلالاتها الغريبة والمثيرة للجدل بدءاً من أزيائها الغريبة وغير العادية، إلى لون شعرها الكارثي.

وصدمت مغنية "bad guy"، البالغة من العمر 19 عاماً، والتي اشتهرت بشعرها الأخضر والأسود النيون، عشاقها عندما ظهرت لأول مرة بإطلالة باللون الأشقر الجديد على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعى إنستغرام.

وظهرت إيليش بالصورة وهي تحدق بعيداً عن عدسة الكاميرا وبشعر أشقر جديد تماماً، ولاقت الصورة المذهلة اعجاباً هائلاً بين متابعيها على إنستغرام البالغ عددهم 77.8 مليون متابع، حيث تلقت ما يقرب من 9 ملايين إعجاب على تلك الصورة.

وكتب أحد المتابعين: "OMGGG"، بينما علق آخر "نحن نصرخ". وكتب ثالث: أعتقد أنني قد وقعت في حبها. ولاقت إيليش الكثير من التعليقات، حيث أشاد الكثيرون بلون شعرها الجديد المناسب تماماً مع ملامحها الشقراء.

جدير بالذكر، ليست هذه هي المرة الأولى التي تغير فيها النجمة لون شعرها، حيث سبق لها واعتمدت اللونين الأزرق والرمادي وألوان أخرى كثيرة.

على صعيد أخر، فقد توجت النجمة العالمية قبل أيام بجائزة غرامي الموسيقية المرموقة لتسجيل العام، للعام الثاني على التوالي، وذلك عن أغنية "Everything I Wanted".

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