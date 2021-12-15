بيلي إيليش تكشف عن اصابتها بفيروس كورونا وتعلّق "لقد واجهت الموت"

كشفت النجمة العالمية بيلي إيليش عن اصابتها بفيروس كورونا خلال وقت سابق من هذا العام وهي لا تزال تعاني من الآثار الجانبية له.

كما تحدّثت عن شهرتها وهي صغيرة والمتاعب التي تسببت لها الشهرة ومعاركها في الحياة بسبب المسؤولية التي ألقيت على عاتقها.

بيلي إيليش تصاب بفيروس كورونا

أعلنت النجمة بيلي إيليش اصابتها بفيروس كورونا في أغسطس الماضي حيث أكّد بان حالتها كانت صعبة للغاية وكادت أن تموت.

وقالت بيلي خلال مقابلة لها مع برنامج "The Howard Stern show": "أريد ان أوضّح شيئاً أن حالتي كانت سيئة للغاية وأن السبب في أني بخير الآن هو اللقاح".

وأكّدت بيلي أن اللقاح كان السبب في حماية والدها وأفراد عائلتها من انتقال العدوى حيث كانت تشعر بالقلق الشديد على عائلتها.

بيلي ايليش تتحدث عن شهرتها وهي صغيرة

تعتبر النجمة بيلي ايليش أصغر مغنية حصلت على العديد من الجوائز بالإضافة إلى أدائها الرائع في الحفلات والمهرجانات، بالرغم من انها لم تكمل عامها العشرين.

ورشّحت بيلي لجوائز غرامي لعام 2022 كما ستصبح اصغر مغنية ستؤدي في مهرجان ججلاستونبري في انجلترا.

ولكن يبدو أن هذا الامر سبب العديد من المتاعب لبيلي ايليش حيث قالت: "إن الناس يعتقدون أن كل ما تقوله أو تفعله الآن هو انت للأبد".

وأوضحت بأنه ليس من العدل أن يتم الحكم عليها من خلال الطريقة التي تقدم نفسها بها عندما كان عمرها 16 عام، حيث كانت مصدومة من المسؤوليات والشهرة التي كانت على عاتقها وهي في سن المراهقة.