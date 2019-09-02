بينيلوبي كروز بإطلالة العروس البيضاء في مهرجان البندقية السينمائي 76

يتنافس فيلم Wasp Network في مهرجان البندقية السينمائي السادس والستين في إيطاليا، وهو من إخراج أوليفر أسياس وبطولة النجمة "بينيلوبي كروز"، وتدور قصته حول ضباط تمت إدانتهم بسلسلة من الأنشطة غير القانونية.

وتواجدت بينيلوبي على السجادة الحمراء خلال العرض الأول، إذ بدت في غاية الروعة والأناقة مُرتدية فستاناً أبيض بقصة الأوف شولدر وتزيّن بالريش والجواهر عند الصدر، وطبقات من النفاش الدانتيل من الأسفل.

ولإتمام إطلالتها الأنيقة اعتمدت تسريحة الكعكة الفوضوية لشعرها وأقراط فضية، كما وضعت أحمر شفاه أحمر اللون مع ظلال العيون السوداء.

وانضم إليها في صورةً جماعية بعضاً من النجوم منهم إدغار راميريز وغايل غارسيا بيرنال، وفاغنر مورا وليوناردو سباريليا.

وأكدت النجمة الحائزة على جائزة أوسكار أناقتها في وقت سابق من ذلك اليوم بينما كانت تحضر جلسة تصوير فوتوغرافية للفيلم، بارتدائها فستاناً قصيراً باللون الأزرق السماوي من تصميم Ralph & Russo نسّقته مع حذاء فضي.

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