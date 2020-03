بينيلوبي كروز تدافع عن جوني ديب وسط مزاعم اعتدائه على طليقته.. "كان صديقًا عظيمًا"!

قررت النجمة الإسبانية "بينيلوبي كروز" الوقوف في صف صديقها النجم العالمي "جوني ديب"، والإشادة به كصديق رائع وشخصية إنسانية لطيفة.

قدمت "بينيلوبي كروز"، الفائزة بجائزة الاوسكار، إعلانًا خطيًا لدعم "جوني ديب" وسط رفعه دعوى تشهير ضد زوجته السابقة "آمبر هيرد"، التي زعمت أنه تعرض لها بالإيذاء الجسدي واللفظي، وكتبت: "قابلت جوني حينما كنت بعمر الـ19"، في ذلك الوقت لم يكن بمقدورها سوى نطق جملتين باللغة الإنجليزية هما "كيف حالك" و"أريد العمل مع جوني ديب".







وتابعت: "مرت سنوات عديدة لم أشاركه فقط ثلاثة أفلام فحسب، بل اعتمدت عليه كصديق عظيم، فقد أعجبت دائمًا بلطفه، وعقله الفذ، وموهبته، وروحه الفكاهية الغريبة ".

وتابعت: "لقد رأيت جوني في العديد من المواقف وهو دائمًا لطيف مع الجميع، كما أنه من أكثر الأشخاص كرمًا"، وأشارت إلى دعمه ولطفه أثناء تصويرهما فيلم “Pirates” حينها كانت حامل في الشهر السادس، حيث عبرت عن إعجابها به، قائلة: "خلال الستة الأشهر من حملي، قضيت كامل يومي برفقته أثناء تصوير فيلم "قراصنة الكاريبي"، فلن أنسى أنا وزوجي اللطف والحماية في معاملته إياي خلال كل خطوة من خطوات هذه العملية."

وياتي إعلان "كروز" بعد فترة وجيزة من إعلان مماثل لزوجة "ديب" السابقة الممثلة الحسناء "وينونا رايدر"، التي وجدت أن ادعاءات العنف المنزل وإساءة المعاملة ضد "ديب" يستحيل تصديقها، كما أكَّدت أنه لم يكن من الشخصيات العنيفة على الإطلاق.

وقالت في الوثائق القانونية: "لا أريد أن أصف أحدًا بالكاذب، لكن من تجربتي مع جوني، من المستحيل تصديق أن مثل هذه الادعاءات المروعة صحيحة."

وتشارك "ديب" و"كروز" بطولة فيلمين هما "Blow" و "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides"، بالإضافة إلى "Murder on the Orient Express".