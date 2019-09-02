بينيلوبي كروز تستعرض أناقتها في إيطاليا.. وتنافس من خلال فيلمها Wasp Network!

تتصدر بينيلوبي كروز قائمة النجمات الأكثر أناقةً ورقيّاً في هوليوود وأكدت ذلك من خلال إطلالاتها في إيطاليا خلال مهرجان فينيسيا السينمائي.

في بداية يومها ظهرت بينيلوبي بجمبسوت أسود مزيّن بنقشات بيضاء لامعة مع بليزر مطابق من مجموعة شانيل، نسّقته مع حذاء كعب عالي أسود ونظارة شمسية من نفس اللون، بينما كانت تتجوّل في شوارع مدينة فينيسيا قبل وصولها للمهرجان.

وفور وصولها لمكان المهرجان استبدلت بينيلوبي الجمبسوت بفستان أزرق سماوي قصير ومزيّن بالقطع الفضية من مجموعة Ralph & Russo، نسّقته مع حذاء فضي وذلك لحضور جلسة تصوير فوتوغرافية لفيلمها الجديد Wasp Network.

ويتنافس فيلم Wasp Network في مهرجان هذا العام مع العديد من الأفلام القوية مثل The Laundromat للنجمة ميريل ستريب و Joker الذي يقوم بدوره النجم جواكين فينيكس.

بالإضافة إلى فيلم Ad Astra الذي وضع بصمته في هذا المهرجان، من بطولة براد بيت الذي يلعب دور رائد فضاء يسافر للفضاء للعثور على والده المفقود، وفيلم Burnt Orange Heresy الذي يقوم ببطولته الأسطورة ميك جاغر.

وأثار هذا المهرجان جدلاً واسعاً من خلال اختيار عرض آخر أعمال المخرج رومان بولانسكي الذي اتهم بالإساءة الجنسية وتم طرده من قبل أكاديمية أوسكار.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: