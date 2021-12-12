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بين آفليك وحبيبته السابقة مصدومان بعد سحب فيلمهما Deep Water من السينما

منشور 12 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 07:25
بين أفليك وآنا دي آرماس
بين أفليك وآنا دي آرماس

قررت ادارة السينما وشركة ديزني سحب فيلم النجم "بين أفليك" وحبيبته السابقة "آنا دي أرماس" Deep Water من جدول الأفلام المعروضة.

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آنا دي أرماس الممثلة الكوبية

أسباب سحب فيلم Deep Water

كان من المقرر طرح الفيلم في دور العرض في 14 يناير/كانون الثاني المقبل ولكن تم سحبه من الجدول ولم تكشف شركة ديزني عن الأسباب التي أدّت إلى ذلك.

الفيلم هو أول عم للمخرج أدريان لين منذ عامين ويستند إلى رواية باتريشيا، ويدور حول زوجان تأخذهما علاقتهما لمنعطف ملتوي ليصلا للطلاق.

ولكن بدلاً من التوجّه للطلاق عقدا اتفاق على السماح لكل منهما بالدخول في علاقات أخرى ويصبح الأمر فوضوياً خاصة بعد الكشف عن الناحية المظلمة لحياة الضواحي الأمريكية.

بن أفليك الممثل الأمريكي الشهير

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تفاصيل متعلّقة في الفيلم

يشارك في بطولة الفيلم بين آفليك وآنا دي أرماس بالإضافة إلى كل من راشيل بلانشارد وداش ميهوك وتريسي ليتس وكريستين كونولي.
وبدأ بين أفليك علاقته الرومانسية بآنا دي أرماس خلال تصوير الفيلم الذي بدأ عام 2019 ولكنها انتهت بعد عدة أشهر.

ولم تكشف الشركة عن اي أسباب حول سحب الفيلم أو تحديد تاريخ إصدار له أم لا.

أعمال آنا دي أرماس الاخرى

أعلنت مصادر اخبارية بأن هناك تعاون جديد مرتقب بين آنا دي أرماس وكريس ايفانز في فيلم Ghosted وهذا ثاني تعاون لهما بعد فيلم Knives Out" عام 2019.

كلمات دالة:بين أفليكأخبار المشاهيراعمال المشاهيرعلاقات المشاهيرآنا دي أرماس

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