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جينيفر لوبيز وبين أفليك يتحدّان الكورونا.. وقبلة حميمية بالكمامة على السجادة الحمراء!

منشور 16 أيلول / سبتمبر 2021 - 07:48
جينيفر لوبيز وبين أفليك
جينيفر لوبيز وبين أفليك

عادت النجمة جينيفر لوبيز إلى علاقتها الرومانسية مع خطيبها السابق النجم "بين أفليك" بعد مرور فترة 18 عام.

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وظهرت جينيفر للمرة الأولى برفقة حبيبها بين أفليك على السجادة الحمراء لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في العرض الخاص لفيلم The Last Duel.

وكان ثاني ظهور رسمي للثنائي "بينيفر" خلال حفل الميت غالا الذي أقيم في ليلة يوم الاثنين الماضي وحضره العديد من المشاهير، والذين التزموا بارتداء أقنعة الوجه بسبب فيروس كورونا.

جينيفر لوبيز

وحرصت لوبيز وبين أفليك على ارتداء الكمامات ولكن ذلك لم يمنعهما من الاقتراب من بعضهما البعض وتبادل القبل الحميمة على السجادة الحمراء، دون ازالة الكمامة.

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Skipping out: Allowing his leading lady to shine, Ben skipped out on the event's star-studded red carpet

ويشار الى أن لوبيز وبين أفليك كانا من أكثر الثنائيات المشهورة في عام 2001 حيث تم خطبتهما ولكنهما ألغيا حفل الزفاف بشكل مفاجىء عام 2003 وانفصلا بعد ذلك.

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