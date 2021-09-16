جينيفر لوبيز وبين أفليك يتحدّان الكورونا.. وقبلة حميمية بالكمامة على السجادة الحمراء!

عادت النجمة جينيفر لوبيز إلى علاقتها الرومانسية مع خطيبها السابق النجم "بين أفليك" بعد مرور فترة 18 عام.

وظهرت جينيفر للمرة الأولى برفقة حبيبها بين أفليك على السجادة الحمراء لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في العرض الخاص لفيلم The Last Duel.

وكان ثاني ظهور رسمي للثنائي "بينيفر" خلال حفل الميت غالا الذي أقيم في ليلة يوم الاثنين الماضي وحضره العديد من المشاهير، والذين التزموا بارتداء أقنعة الوجه بسبب فيروس كورونا.

وحرصت لوبيز وبين أفليك على ارتداء الكمامات ولكن ذلك لم يمنعهما من الاقتراب من بعضهما البعض وتبادل القبل الحميمة على السجادة الحمراء، دون ازالة الكمامة.

ويشار الى أن لوبيز وبين أفليك كانا من أكثر الثنائيات المشهورة في عام 2001 حيث تم خطبتهما ولكنهما ألغيا حفل الزفاف بشكل مفاجىء عام 2003 وانفصلا بعد ذلك.

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