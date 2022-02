بين أفليك يقدّم هدية مميّزة لحبيبته جينيفر لوبيز بمناسبة عيد الحب

أطلقت النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" مؤخراً العديد من التعليقات حول علاقتها الرومانسية بالنجم "بين أفليك" حيث اكّدت انها لا تفكّر بالانفصال مجدداً عنه.

بين أفليك يهدي جينيفر لوبيز هدية مميّزة بعيد الحب

استغلّ النجم "بين أفليك" عيد الحب وذلك للتعبير عن حبه الكبير لحبيبته النجمة "جينيفر لوبيز" وخاصة بعد تصريحاتها الأخيرة بانه لا مجال ابداً للانفصال عنه

وقدّم بين هدية مميزة بمناسبة عيد الحب لحبيبته جينيفر لوبيز، وكانت عبارة عن مونتاج فيديو وصلت مدته إلى 4 دقائق يستند إلى فيلم جينيفر Marry Me الجيد والمقرر عرضه قريبًا

ويتضمن الفيديو بعض الذكريات الجميلة مع وجود أغنية لها وهي أغنيتها الشهيرة On My Way في خلفية الفيديو، وعي الاغنية التي غنتها الفنانة العالمية في الفيلم

ردة فعل جينيفر لوبيز حول الفيديو

وكشفت النجمة "جينيفر لوبيز" عن رايها حول هذه الهدية المميزة من خلال رسالتها الاخبارية On The JLo، حيث قالت: "إن مشاهدة الفيديو جعلني أفكر في رحلة الحب الحقيقية وتقلباتها غير المتوقعة وعندما تكون رحلة الحب حقيقية يجب أن تستمر للأبد وهذا الفيديو اذاب قلبي بشكل كبير".

وأضافت جينيفر لوبيز بان الفيديو شخصي وخاص جداً بالنسبة لها لأنها تحتفظ بهذه الذكريات في دائرتها المقرّبة.

يُشار إلى ان جينفير كانت على علاقة بالنجم العالمي افليك قبل سنوات طويلة الا انهما انفصلا وخاض كل منهما تجارب في الحب والزواج