بين أفليك يكشف سبب ابتعاده عن باتمان.. وهذه تفاصيل أزمته مع اطفاله

تحدّث النجم "بين أفليك" عن بعض تفاصيل حياته المهنية والشخصية والتي تتضمن علاقاته الرومانسية وعلاقاته مع اطفاله، بالإضافة إلى تفاصيل عدم مشاركته في الفيلم الشهير باتمان.

علاقة بين أفليك وأطفاله

يهتم النجم "بين أفليك" دائماً بان تبدو صورته أما أطفاله بشكل جيد، حيث كشف بانه كان لا يهتم كيف كانت الصحافة تصوّره في وسائل الاعلام حتى كبر أطفاله.

وقال بين: "تختلف شخصيتي الحقيقية عن الصورة العامة التي أقدمها أما الكاميرا، فلقد وصلت إلى مرحلة توقفت فيها عن القراءة والاهتمام بما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع: "ولكن عندما كبر أطفالي وبدأوا برؤيتي على الانترنت كان هذا الجزء الصعب حيث كنت استاء من بعض المنشورات المضحكة التي يتداولها الناس عنه وتؤثر على أطفاله".

بين أفليك يكشف سبب اعتذاره عن باتمان

وخلال المقابلة تحدّث بين أفليك عن سبب عدم مشاركته في فيلم باتمان فقال: "عندما بدأت بإخراج فيلم باتمان والبدء بتصويره فكرت في الأمر ووجدت أنني لن أكون سعيد ففيلم باتمان مثير والشخص الذي يفعل ذلك يجب أن يحبه، ووصلت إلى مرحلة أدركت أنه لا يستحق العناء".

يُشار إلى أن الفنان العالمي بن افليك يعيش حاليًا قصة حب مع الفنانة العالمية جينفير لوبيز التي كان قد ارتبط بها قبل سنوات سابقًا، وشوهد بن افليك مع لوبيز في الفترة الأخيرة في اكثر من مناسبة