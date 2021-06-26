لا تجيد الغناء.. مغني راب يهاجم بيونسيه ومعجبيها يدافعون

وجه مغني الراب "تريك دادي" انتقاداً لاذعاً وصادماً للنجمة "بيونسيه"، إذ قال إنها "لا تجيد الغناء"، مما وضعه في مرمى هجوم محبي "كوين بي".

تم تسريب مقطع من محادثة لمغني الراب الأميركي على تطبيق Clubhouse يوم الأحد الماضي، يهاجم فيها "كوين بي" بشدة وينكر موهبتها.

ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، قال تريك في المقطع المُسرب: "تباً لبيونسيه، فهي لا ترى سوى المال، بيونسيه لا تحاول رد الجميل لعالم الموسيقى أو لأي شيء، فهي لا تكتب أغاني وبالكاد تستطيع حتى الغناء لنفسها. بيونسيه لا تجيد الغناء".

تابع تريك هجومه على بيونسيه وأضاف: "لقد شهدت أمي الروحية وهي تدرب بيونسيه وتمنحها دروساً صوتية طوال حياتها"، ثم استهدف جاي زي زوج "كوين بي" وقال: "أعبر عن رأي ليس شائعاً حالياً، ولكن مكانة بيونسيه بالنسبة لموسيقى الـ آر أند بي يماثل مكانة جاي زي لنيويورك، لا ينتمون لبعضهم، ولهذا السبب هما معاً. لم يسبق لجاي زي أن ربح جائزة أعظم رابر على الإطلاق، فمن الذي وضعه على مثل هذا المستوى؟"

ومما لا شك فيه، سرعان ما انطلق محبي "كوين بي" للدفاع عن نجمتهم المفضلة، إذ انتقل الكثيرون إلى تويتر للرد على هجوم تريك، إذ قالت إحدى المستخدمات: "أكيد يقصد بيونسيه أخرى لأني أعلم أنه من غير الممكن أن يتحدث تريك دادي عن والدة بلو آيفي، وليس ابنة تينا نولز، شقيقة سولانج الكبرى".

كما قالت تغريدة أخرى: "بيونسيه هي من كتبت أغنية survivor، وهذه الأغنية أكبر بكثير من كاتالوج تريك دادي بأكمله"، ورد أحد المستخدمين أيضاً: "لماذا نهدر طاقة حتى في الرد..فنحن نعلم فن كوين بي، ورأي تريك دادي لا يغير أي شيء، فقد أثبتت نفسها بالفعل".

وإضافة إلى ذلك، اختار كثيرون مشاركة العديد من مقاطع فيديو لكوين بي تغني فيها بدون موسيقى، كرد على هجوم تريك دادي.

هذا وحتى الآن، لم يرد أي من بيونسيه وزوجها جاي زي على الهجوم.

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