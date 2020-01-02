بيونسيه تنشر فيديو لأهم لحظاتها عام 2019.. العائلة أولاً!

حققت النجمة "بيونسيه" نجاحاً كبيراً في كل من مجال الأفلام والموسيقى خلال العام الذي مضى حيث كان بالنسبة لها عامًا سعيدًا ومليء بالنجاحات.

ويبدو واضحاً أن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لبيونسيه بالتأكيد هو عائلتها، حيث شاركت النجمة البالغة من العمر 37 عاماً مقطع فيديو يكشف أبرز الأحداث خلال العام الماضي.

ونشرت بيونسيه عبر حسابها الخاص على انستغرام مقطع فيديو يبلغ طوله دقيقة ونصف تحت مسمى 2019 Bey-Cap، ليشاهده معجبيها الذين يبلغ عددهم 137 مليون.

وبالرغم من ظهورها في عدة صور وهي في أكبر المهرجانات التي قامت بأدائها خلال العام، إلا أنها شاركت بأكبر عدد من الصور لها ولعائلتها عند قضائهم الوقت مع بعضهم.

وكان من بين أفضل المقاطع عندما ظهرت بيوسيه ببكيني باللون الأزرق والوردي بينما كان أطفالها يرتدون أيضاً ملابس السباحة مطابقة تماماً لما ترتديه والدتهم وهم يحتفلون بعيد ميلاد المغنية الثامن والثلاثين.

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