تايلور سويفت قطة مشاكسة تخيف المعجبين في فيلمها الجديد

صدر أول إعلان فيديو كامل لفيلم Universal Cats وهو واحد من أطول العروض في تاريخ West End and Broadway المستوحى من كتاب شعر T. S. Eliot's.

وظهرت فيه النجمة "تايلور سويفت" بشخصية القطة الغزلية Bombalurina حيث تحوّلت إلى ذلك باستخدام تقنية CGI بالإضافة إلى ممثلين آخرين.

وبالرغم من نجاحها في إتقان الشخصية إلا أن المتابعين انتقدوا الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب التهجين بين شخصية تايلور والقطط البشرية مما جعل الأمر يبدو أكثر رعباً.

بالإضافة إلى أن مقطع الفيديو يظهر سلوكيات القطط إلى جانب أشكالها بدءاً من لعقها أنفسهاإلى الصراخ من أجل الحليب، فعلّق أحد المتابعين على مقطع الفيديو بقوله: "تايلور تلمع وثديها يهتزان، حقاً أغرب ما يمكن رؤيته".

الفيلم من تأليف هوبر هول أما تصميم الرقصات فكان من نصيب الحائز على جائزة توني هاميلتون حيث استخدم أساليب الرقص من الباليه الكلاسيكي إلى موسيقى الهيب هوب المعاصرة، كما انضمت للعرض راقصة الباليه في إنجلترا "فرانشيسكا هايوارد" التي تلعب دور البطولة في دور القطة البيضاء.

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