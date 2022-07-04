ترافيس باركر يكشف عن المرض الذي كاد يودي بحياته.. وكورتني كارداشيان تكسر صمتها

كسرت نجمة تلفزيون الواقع "كورتني كادراشيان" وزوجها عازف الطبول "ترافيس باركر" حاجز الصمت لأول مرة وتحدّثا حول المرض الذي أصاب الأخير وكاد ان يودي بحياته وتم نقله إلى المستشفى للعلاج حينها

وكانت قد سيطرت حالة من الصمت على كورتني كادراشيان بعد تعرض زوجها للوعكة الصحية حيث انها لم تخرج بأي تصريح يتعلق بالامر ولم تكشف للجمهور سبب ما حدث معه ولا تفاصيل تعافيه

ترافيس باركر يكشف عن وضعه الصحي

من جانبه كشف الموسيقي ترافيس باركر عن حالته الصحية لأول مرة منذ نقله الى المستشفى حيث شارك منشور له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، من أجل طمأنة جمهوره حول وضعه الصحي.

ونشر ترافيس رسالته جاء فيها: "أنا ذهبت لإجراء عملية منظار داخلي وأنا صحتي جيدة ولكني وبعد ان تناولت العشاء أصبت بألم شديد جداً ودخلت المستشفى بسبب ذلك".

وتابع ترافيس: "وازال الأطباء ورم صغير في منطقة حيوية وخطيرة مما أدّى الى اصابة جزء من البنكرياس وأدّى الى التهاب شديد كاد أن يودي بحياتي"، واختتم حديثه بقوله: "أنا ممتن جداً وانا أفضل الآن مع العلاج المكّثف".

كورتني كارداشيان في اول تعليق لها حول مرض زوجها

وشاركت أيضاً نجمة الواقع كورتني كارداشيان أول تعليق لها حول مرض زوجها وذلك من خلال منشور عبر حسابها الخاص على "انستغرام" قالت فيه: "لقد كان أسبوع مخيف فصحتنا هي أهم ما نملكه، لقد دخلنا أنا وترافيس لإجراء عملية منظار روتيني داخلي وانتهى به الأمر بإصابته بالتهاب البنكرياس الشديد".

كما شكرت كورتني كاردشيان جميع الأطباء والمعجبين والمختصين وكل من دعمهم في هذه المرحلة.

فيما عبر الجمهور عن قلقهم حول صحة ترافيس لا سيما بسبب اشارته لوجود ورم وهو ما اثار حالة من الحيرة حيث أن كورتني المحت أن عملية المنظار كانت روتينية وأن ما تعرض له هو مجرد التهاب

وكان الثنائي ترافي وكرورتني كارداشيان قد احتفلا بزواجهما قبل مدة في ايطاليا بحفل زفاف ضخم حضره عائلة العروسين واصدقائهما، وحرصت عائلة كارداشيان على التواجد في حفل الزفاف بدعم ابنتهما في هذه المناسبة