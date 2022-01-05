تريستان تومبسون يعتذر علناً لكلوي كارداشيان بعد خيانته الثالثة لها

تعرّضت نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" لصدمة عاطفية جديدة من قبل حبيبها تريستان تومبسون وذلك بعد خيانته لها للمرة الثالثة منذ بداية علاقتها معه.

اعتراف تريستان بخيانة كلوي واعلان أبوّته للطفل الجديد

اتّهمت امرأة تدعى مارالي تريستان تومبسون بإقامة علاقة عاطفية معها أثناء تواجده مع كلوي كارداشيان وأنها حامل بطفل منه.

وبعد اجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اعترف تريستان بالخيانة عبر حسابه الخاص على "انستغرام" وأن الطفل هو طفله، وكتب: "كشفت النتائج أنني والد الطفل من مارالي نيكولز".

وتابع تريستان: "أنا أتحمّل المسؤولية الكاملة وأخطط لتربية طفلي مع مارالي وأعتذر بكل صدق لكل من سببت له بالأذى وخيبة الأمل على المستوى العام والخاص".

اعتذار علني وخاص لكلوي كارداشيان

بعد اعتراف تريستان تومبسون بالخيانة وبأبوّته للطفل أعلن اعتذاره بشكل علني ورسمي لكلوي كارداشيان حيث قال: "أنت لا تستحقي الصدمة العاطفية التي سببتها لك ولا الطريقة التي أعاملك بها".

وتابع تريستان: "أفعالي لا تتطابق مع طريقة حبي لك والطريقة التي آراك فيها، فأنا أكن لك كل الحب والتقدير والاحترام".