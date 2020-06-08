تسريب تفاصيل عن فيلم جيمس بوند.. وأحداث مفاجئة

أخذنا النجم البريطاني "دانيال كريج" معه في مغامرات متعددة خلال فترة عمله كعميل سري "جيمس بوند"، ورأيناه يدمر منزل أجداده، وشهدنا وفاة أحد الشخصيات التي لعبت دور الأبوة في حياته، مع ذلك، إذا كانت التقارير صحيحة، فعندئذ الجزء الجديد من سلسلة العميل السري بعنوان " No Time to Die" ستدفع "جيمس بوند" لمواجهة المحنة الأكثر رعبًا حتى الآن وهي الأبوة.

كما تقول المصادر في الفيلم الجديد، أن "بوند" سينقذ العالم من جائحة عالمية، مما يمنح الفيلم دورانًا موضعيًا مثيرًا للاهتمام، كما سيصبح والدًا لطفلة تدعى "ماتيلدا" أنجبها من حبيبته الدكتورة "مادلين سوان"، التي لعبت دورها الممثلة الفرنسية "ليا سيوكس".



وصرَّح مصدر، قائلًا: "دانيال أكبر سنًا، وأكثر نضجًا فينظر إلى الحياة من منظور الأبوة.. هناك الكثير غير ذلك ".

وأشار مصدر مطلع على الأحداث أن جعل "بوند" أبًا سيفتح مجالًا للحظات عاطفية ومواقف مضحكة، وقال: "إنه الشيء الوحيد الذي لن يتوقعه المعجبون أبدًا.. تمكن بوند دائمًا من شق طريقه إلى قلوب وسرير مئات النساء الجميلات دون أي عواقب.. إن جعله أبًا يفتح عالمًا جديدًا بالكامل من حيث الدراما وتطوير القصة".

وأشار المصدر أن توقيت ظهور الفتاة سيكون شديد الحساسية، إذ يحاول والدها إنقاذ العالم من وباء بيولوجي من شأنه تدمير الإنسانية، ورغم أن الوباء ليس فيروس كورونا، إلا أنه يشبهه كثيرًا، على حد قوله.



وتأتي هذه التفاصيل الدقيقة عن الفيلم، بعدما سربت نسخة من ملاحظات المخرج "كاري فوكاناجا" عبر موقع eBay والتي تتضمن معلومات ومفاجآت عن المشهد الرئيسي.

وتتضمن التسريبات مطاردة "آش"، الذي يلعب دوره "بيلي ماجنوسن"، عميل المخابرات المركزية الذي يتولى مسؤولية مطاردة طويلة ضد جيمس بوند، في إشارة إلى أن بوند سيتمرد على القواعد من جديد في سبيل إتمام المهمة.