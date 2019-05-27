تشارليز ثيرون تصرّح: أنا متاحة للعلاقات الآن!

أعلنت النجمة "تشارليز ثيرون" أنها كانت عازبة مُنذ سنوات طويلة، لذلك فهي متاحة الآن لأي مواعيد وعلاقات غرامية، وذلك عبر مقابلتها مع صحيفة The Sun الأمريكية، فبلا شك لديها الكثير من المعجبين الرجال الذين يتمنون مواعدتها.

وتأمل تشارليز بأن تجد حب حياتها قريباً، حيث صرّحت: "إن الرجل المثالي بنظري هو من يجعلني أضحك دائماً، وأيضاً الذي يمتلك لحية جيدة"، ويأتي ذلك عقب أخذها فترة راحة من العلاقات بعد تبنيها لطفليها.

وتحدّثت تشارليز في المقابلة بكل صراحة وعفوية، حيث قالت: "لقد كنت عزباء لسنوات، وأي شخص يحتاج إلى زوج يكبر معه، لذلك أنا متاحة لأي علاقة"، كما أضافت: "لقد بدأت في فتح نفسي وقلبي عاطفياً لأجد حب حياتي".

وفي تفاصيل حياتها العاطفية السابقة، انفصلت تشارليز عن حبيبها شون بين عام 2015 وذلك بعد عامين من المواعدة، لتقرر بعدها التركيز على تربية طفليها بالتبني وإغلاق باب المواعدة، على الرغم من الإشاعات التي انطلقت خلال هذه الفترة حول مواعدتها للعديد من النجوم، كبراد بيت وكيانو ريفز.

ومن الجدير بالذكر، أن تشارليز كانت قد تبنت طفلين "جاكسون وأغسطس"، حيث كشفت سابقاً أنها قررت أن تربي جاكسون كفتاة حسب رغبته هو.

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