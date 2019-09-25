"تصميماته تشعرني بالثقة والجمال"..كايلي جينر تشيد بالمدير الإبداعي لعلامة بالمان

تعد "بالمان" من العلامات المفضلة لفتيات الكارداشيان وجينر، إذ تناسب ذوقهن وأسلوبهن الجريء.

وفي يوم الاثنين الماضي، فاجأت "كايلي" محبيها بالإعلان عن تعاون مميز يجمع بين علامتها للمكياج Kylie Cosmetics وعلامة "بالمان".

وبعد إعلان مفاجأتها، أشادت المليارديرة الصغيرة بـ "أوليفييه روستينغ" المدير الإبداعي لـ "بالمان"، فوفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت "كايلي" خلال بيان: "لطالما كنت ولا زلت من أكبر معجبي أوليفييه وتصميماته لبالمان".





تابعت كايلي: "تصميمات أوليفييه فريدة للغاية، فتصميماته تُشعرني بالثقة والجمال كلما ارتديت إحداها، وهذا ما أردت أن يشعر به معجبيّ عندما يستخدمون Kylie Cosmetics".

وتعليقًا على تعاونها مع بالمان في مجموعة جديدة للمكياج باسم Kylie X Balmain، كشفت كايلي أن العمل على تلك المجموعة، استغرق عام، إلا أنها ستكشف عنها حصريًا أثناء عرض بالمان يوم الجمعة خلال أسبوع موضة باريس، حيث ستتزين العارضات بمكياج المجموعة الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، قالت كايلي: "قبل عام، وقررت أنا وأوليفييه التعاون لإطلاق مجموعة مميزة من الماكياج واستخدامها حصريًا في عرض أزياء بالمان لربيع وصيف 2020، خلال أسبوع موضة باريس هذا العام. يشرفني للغاية العمل مع أوليفييه".

تأتي كلمات كايلي عن أوليفييه روسيتنغ، بعدما كشفت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن مفاجأتها عبر انستغرام، ونشرت صورة لها برفقة أوليفييه، وهي ترتدي فستان بليزر وردي من الباييت البراق والريش.

هذا وحتى الآن، لم تكشف كايلي عن تفاصيل المجموعة، إلا أنه من المؤكد أن تعاونها مع العلامة البارزة سيعود عليها بمزيد من النجاح، والملايين أيضًا.