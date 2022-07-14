تطورات جديدة في وفاة سوشانت سينغ راجبوت.. صديقته حرّضته على المخدرات

ما تزال قضية انتحار النجم البوليوودي العالمي "سوشانت سينغ راجبوت" حديث وسائل التواصل الاجتماعي وتتصدّر العناوين الإخبارية بالرغم من مرور عدة أشهر على انتحاره.

وبالرغم من ان القضية أُغلقت خلال فترة قليلة سابقة على أنها عملية انتحار، إلا أنه ما يزال هناك العديد من التطورات التي تشهدها القضية والتي تثبت تورط العديد من الأشخاص في قضية الانتحار.

تطورات في قضية وفاة سوشانت سينغ راجبوت

وشهدت قضية وفاة النجم الهندي الراحل تطوّرات جديدة شملت اتهام حبيبته وصديقته السابقة ريا تشاكرابورتي بتحريض سوشانت سينغ راجبوت على إدمان المخدارت وإنفاق ثروته وأمواله عليها.

وبحسب تقارير رسمية فإن المتهمة صديقة النجم الهندي الراحل السابقة اتهمت هي وشقيقها بشراء المخدرات وتحريض سوشانت على الإدمان عليها.

وجاء في التقرير الرسمي ما يلي: "إن جميع المتهمين قد شاركوا في المؤامرة الإجرامية ما بين شهري مارس وديسمبر من عام 2020 وذلك في شراء المخدرات وتوزيعها دون ترخيص".

وتابع التقرير: "إن ريا تشاكرابورتي استلمت العديد من شحنات الغانجا وأرسلتها للراحل سوشانت الذي أدمن عليها".

وخلال وقت سابق تم القبض على ريا بتهم تتعلق بالمخدرات في نفس العام الذي توفي فيه سوشانت ولكنه تم الافراج عنها بكفالة مالية بعد أن قضت شهر في السجن.

وفاة سوشانت سينغ راجبوت

توفي النجم البوليوودي الشهير سوشانت في عام 2020 وتحديدًا في 14 يونيو من ذلك العام حيث تم العثور على جثته في منزله وقد أغلقت القضية باعتبار أنه انتحار ولكن التحقيقات كشفت أن انتحاره كان بتحريض من بعض الأشخاص والذين وجهّت لهم تهم بالتحريض للانتحار والوفاة.