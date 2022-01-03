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تعرف على قائمة أجمل 100 وجه في العالم.. والفنانة الكورية ليزا تتصدر

منشور 03 كانون الثّاني / يناير 2022 - 02:12
أجمل 100 وجه في عام 2021
أجمل 100 وجه في عام 2021

أصدر موقع TC Candler قائمته لأجمل 100 وجه لعام 2021 بتاريخ 28 ديسمبر 2021. 

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وقد تصدرت القائمة الفنانة الكورية الجنوبية ليزا، المعروفة أيضًا باسم لاليزا مانوبال، في احتلت الفنانة الأمريكية ناتالي بورتمان المركز الـ100، وهذه ليست المرة الأولى التي يذكر اسمها في القائمة.

في المقابل، تعتبر الفنانة البوليوودية الفنانة الهندية الوحيدة التي تدخل القائمة مُحتلة المركز الـ99.

وهنا نعرض قائمة أجمل 10 وجوه في العالم لعام 2021: 
 

1- نجمة الكيبوب ليزا


 

2- المدونة النرويجية إيميلي نيرينج 

 

3- عارضة الأزياء الأمريكية حليمة آدن

 

4- الممثلة الفلبينية إيفانا علوي

 

 

5- الممثلة الأمريكية- الكورية الجنوبية نانسي جويل ماكدوني من  فرقة الكيبوب  Momoland

 

 

6- عارضة الأزياء الإسرائيلية ياعيل شلبيا

 

7- المغنية الكورية تزويو من فرقة الكيبوب Twice

 

 

8- الفنانة والمغنية الأندونيسية ليودرا جينتينج

 

 

9- عارضة الأزياء الأمريكية جاسمن توكيس

 

 

10- الممثلة والمغنية الكورية الجنوبية نانا (ايم جين آه)

 

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وهنا نعرض فيديو بقائمة أجمل 100 وجه لعام 2021: 

 

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