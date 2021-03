تعرف على قائمة راتزي لأسوأ ممثل وفيلم.. و365 يومًا يتصدر!

ربما كان العام الماضي بمثابة كابوس لصناعة السينما بشكل عام، وتماشياً مع التقاليد، زادت جوائز Razzie لعام 2021 المزيد من الألم إلى الجرح.

كشفت هيئة جوائز Golden Raspberry النقاب عن اختياراتها لأسوأ الأفلام والممثلين يوم الجمعة، من بينها فيلم المغنية الأمريكية سيا المثير للجدل والمتمحور حول التوحد والموسيقى Music، والمسلسل الدرامي Days 365 الذي يعرض على منصة نيتفلكس، والذي يعتبر بمثابة تصوير للعنف الجنسي.

وحظي فيلم Dolittle وفيلم 365 Days بأكبر عدد من الترشيحات الإجمالية، مع ستة لكل منهما.

ورشحت الجائزة نجوم من الصف الأول من بينهم: روبرت داوني جونيور عن فيلمه Dolittle، الذي أدى فيه دور طبيب يمكنه التحدث إلى الحيوانات، وكيت هيدسون عن فيلم Music، وكاتي هولمز عن فيلم Brahms: The Boy II، وآن هاثاوي عن فيلم The Last Thing He Want، و آدم ساندلر عن فيلم Hubie Hallowee.

من بين المرشحصين عن أدوارهم المساعدة: غلين كلوز الذي من المحتمل الذي ينافس على جائزة الأوسكار عن دوره في فيلم Hillbilly Elegy، وكريستين ويغ بدور الشيتا الشريرة في فيلم Wonder Woman 1984، كما رشح رودي جولياني لجائزة راتزي لأسوأ ثنائي/ فريق عمل إلى جانب المرشحة المحتملة لجائزة الأوسكار ماريا باكالوفا.